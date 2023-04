"Vite sospese", immagini e voci Anime smarrite dopo le leggi razziali

Una delle aule multimediali visitabili nel Palazzo della Sapienza da domattina nell’ambito dI "25 Aprile. Una data, la nostra storia", rassegna organizzata dal Centro Cidic dell’Università di Pisa, torna ad accendere i riflettori sulle leggi razziali. La lunga notte dell’abominio fascista e nazista narrata in “Vite sospese” (che è anche il titolo del volume pubblicato da Pisa University Press) attraverso immagini e voci che evocano lo smarrimento delle anime, la malvagità dell’uomo, l’abominio, la ribellione e la liberazione attraverso la lotta partigiana. La realizzazione a cura della Scuola Superiore Sant’Anna da un’idea di Michele Emdin, Chiara Evangelista, Gianni Lucchesi, Ursula Ferrara, Annick Emdin, Massimo Bergamasco che ha dato vita nel 2018 all’installazione nella Chiesa Sant’Anna e al libro vincitore del Premio Matteotti 2021-Presidenza del Consiglio. Le immagini (montaggio di Sarago Studio Francesca De Paola, Alessandro Cheti, Sergio Cantarano, Elena Meletti) sono quelle della Pisa di Mario Benvenuti (dagli anni ’30 alla prima Festa delle Matricole dopo la Liberazione, fornite dal figlio Paolo), della propaganda di regime tratte da “La difesa della razza”, dei volti degli studenti e delle studentesse espulsi dall’Università di Pisa, degli attori dei monologhi che parlano dei sommersi e salvati, della ribellione e della lotta sino alla Liberazione.

Le voci sono quelle di Mussolini il 18 settembre 1938 a Trieste che annuncia le leggi della vergogna di fronte a 150mila persone festanti (dirà Rav Elio Toaff nel 1988 nel cinquantenario: “Quello che gli ebrei non sono riusciti a capire e come la massa del popolo italiano non abbia detto una parola e non abbia pubblicamente dimostrato la sua disapprovazione…”), quelle degli attori dell’Associazione Teatrale Binario Vivo (Francesco Pelosini, Andrea Macchi, Wilma, Fabio Buonocore, Martina Aliprandi, Laura Boriassi, Andrea Di Silvio) che narrano il destino di ebrei, omosessuali, di politici risucchiati nel gorgo dei campi di sterminio e dei “compagni giovinetti” che hanno combattuto la lotta partigiana, nei monologhi di Levi (“Shemà”), di Annick Emdin (“Numeri”, “Adler”, “Film Everything”, “Teresa”) e in “Lo avrai camerata Kesselring” di Calamandrei.