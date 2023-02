Proseguono le giornate di screening, esami e visite gratuite a disposizione della cittadinanza organizzate dal Centro di neuroriabilitazione interdisciplinare Memento in collaborazione con Confcommercio Provincia di Pisa. Le visite si svolgeranno lunedì 27 febbraio presso il Centro di neuroriabilitazione Memento, in via Galileo Ferraris 10 a Ospedaletto, dalle 9 alle 17.30.

Per tutti gli esami è necessaria la prenotazione al numero di cellulare 3316889241. È possibile prenotare lo screening anche online all’indirizzo: https:tinyurl.comscreening-memento-27-feb