Visita del ministro Bernini "Buon lavoro del sindaco"

"A Pisa vinceremo. E’ importante per me essere qui perché il sindaco Michele Conti e la sua vice, Raffaella Bonsangue, con tutta la loro amministrazione hanno dato una grande prova di buona amministrazione e hanno non solo la forza di chi ha già dimostrato, ma anche l’intelligenza di avere programmi innovativi adattati ai bisogni della città". Così il ministro dell’Università e della ricerca, Annamaria Bernini, ha concluso la tappa pisana del suo tour elettorale in Toscana, cominciata con una visita istituzionale al rettorato con i vertici dell’ateneo. "Il sistema universitario cittadino - ha detto - ha saputo fare squadra ed è un’eccellenza riconosciuta in tutto il mondo proprio per la sua capacità di cooperare rendendo la città un luogo del sapere attrattivo". Bernini si è soffermata sull’opportunità del Pnrr: "Abbiamo tanti fondi da spendere entro il 2026 per le città e con amministratori come quelli che hanno governato Pisa fino a oggi potremo fare un ottimo lavoro. Ma sia chiaro non sto chiedendo un voto per un usato sicuro, sto riconoscendo l’ottimo lavoro svolto che deve essere confermato per continuare a garantire il buon governo alla città". All’incontro con il ministro c’erano i militanti e i candidati della lista di Forza Italia, di cui fanno parte anche esponenti dell’Udc, del Pli e del Nuovo Psi di Lucio Barani, insieme alla vicesindaco, Raffaella Bonsangue (che è anche coordinatrice provinciale azzurra) e al consigliere comunale uscente e ricandidato Riccardo Buscemi. Con loro anche il coordinatore regionale del partito, Marco Stella, e il sindaco Michele Conti. "Forza Italia - ha detto la coordinatrice provinciale - rappresenta il mondo moderato. E offre agli elettori la competenza dei suoi candidati per scegliere un futuro in cui chi è chiamato ad amministrare la cosa pubblica sappia farlo senza rincorrere strane alchimie politiche". Secondo Conti "la forza del centrodestra pisano è proprio la compattezza degli obiettivi, dove ciascuna forza politica è indispensabile e concorre al bene della città: non solo grazie a Forza Italia, Fratelli d’Italia e Lega, che sono tasselli importante di una coalizione solida con un programma, uno solo, condiviso al servizio della comunità, ma che ha saputo aprirsi al civismo e si è allargata a ben tre liste civiche costruendo un nuovo patto con i cittadini alla luce del sole".

Gab. Mas.