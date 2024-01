Violenza sulle donne. Un incontro col prefetto

Se domani tocca a me, voglio essere l’ultima. Violenza maschile contro le donne, un dramma sempre più attuale: perché? Incontro al Teatro di via Verdi a Vico, giovedì organizzato giovedì alle 18 dal Comune di Vico, in collaborazione con il Consiglio per le Pari Opportunità, la Casa della Donna di Pisa, l’associazione Nuovo Maschile e Teatro InBìliko. Interveranno, oltre al sindaco di Vicopisano, Matteo Ferrucci, la senatrice Valeria Valente, membro, e già presidente, della Commissione Bicamerale d’inchiesta contro il femminicidio, Maria Luisa D’Alessandro, prefetto di Pisa (nella foto), Marta Galluzzo, presidente del Consiglio Pari Opportunità di Vicopisano, Francesca Pidone, del Centro Antiviolenza della Casa della Donna di Pisa e Desiree Olianas, presidente dell’associazione Nuovo Maschile. Uomini liberi dalla violenza. Modererà l’incontro Simona Caroti, giornalista.

"Abbiamo attivato nel nostro distretto sanitario anche uno sportello contro la violenza, in collaborazione con il il centro antiviolenza della Casa della Donna di Pisa, ne ricordo il numero, sempre attivo: 050. 561628". Ingresso libero e gratuito, per info: 050/796525.