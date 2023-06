Tre ragazzi indagati per violenza sessuale su minore, ma l’accusa chiede l’archiviazione del caso

Pisa, 29 giugno 2023 – La pandemia e una festa in una casa. Ma le versioni su quella serata divergono e hanno portato a un procedimento in tribunale, ancora tutto da definire. Una ragazzina, all’epoca minorenne, ha accusato tre giovani poco più grandi di lei di violenza sessuale. Lunghe le indagini che hanno portato il pubblico ministero Giancarlo Domijanni a chiedere l’archiviazione del caso.

Ieri mattina si sarebbe dovuta tenere l’udienza preliminare, ma è slittata: la dottoressa Messina entrerà formalmente in ruolo a luglio.

I fatti risalgono a dicembre del 2020, quando il Covid decideva ancora chiusure e vite, i ragazzi indagati sono tre, l’ipotesi di reato pesante, violenza sessuale di gruppo.

E a questa indagine ne segue un’altra perché nei giorni seguenti circola anche un video sulle chat che ritrarrebbe la minore con uno dei tre in atteggiamenti intimi ma si intravederebbero anche gli altri due. Da qui un altro filone stralciato dopo gli accertamenti sui cellulari per detenzione di materiale pedopornografico. Per la procura, però, dopo aver raccolto molte testimonianze tra cui quella dei protagonisti, non emergerebbero le prove per un rapporto non consenziente.

Adesso la decisione spetta alla giudice per le indagini preliminari che può accogliere la richiesta del pm, disporre nuove indagini o rinviare gli atti alla procura perché formulino l’imputazione.

Antonia Casini

Carlo Baroni