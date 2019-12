Vicopisano (Pisa), 17 dicembre 2019 - Una notte di follia, un uomo che minaccia la moglie spalancando la finestra e mostrandola quasi come un trofeo. Alla fine l'uomo è stato bloccato dai carabinieri, ma ci sono stati davvero interminabili minuti di paura per una donna, minacciata dal marito durante una lite.

L'uomo, marocchino come la moglie, è accusato di maltrattamenti in famiglia, sequestro di persona e anche di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. In casa aveva infatti anche 24 grammi di cocaina. Una lunga negoziazione con i carabinieri, intervenuti dopo l'allarme dato dai vicini dell'uomo.

Una trattativa durata tre ore, poi l'uomo si è arreso intorno alle 6.30 ed è stato arrestato. Sotto choc la donna, che ha anche dovuto subire l'onta di essere mostrata dall'uomo in diretta Facebook mentre la picchiava e la minacciava con il coltello. "Ti lancio dalla finestra", le avrebbe anche detto. Sotto choc la donna, che non aveva ferite gravi ma che è comunque stata curata dal 118 giunto sul posto insieme alle forze dell'ordine.