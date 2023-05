"Vince la marea nera di cemento e ‘amici’ E il Pd? Perderebbe anche contro se stesso"

"Vince la marea nera omofoba, razzista, del cemento e dei rapporti ad personam. Conti è un finto civico; fa trasformismo, la destra è a sua immagine e somiglianza. Il Pd? Perde anche a Campi Bisenzio contro una coalizione di sinistra insieme con Movimento 5 stelle. Partiamo da questi dati". Francesco Auletta terzo candidato sindaco e neo consigliere comunale per Diritti in comune, analizza i dati elettorali. "La rielezione di Conti va inserita in un questo contesto: in Europa, in Italia, in Toscana ed a Pisa vince la marea nera. Vince la Meloni. Vi ricordate cosa ha detto pochi giorni fa? La premiere di destra ha detto che le tasse sono un pizzo di stato. E questo è un messaggio che fa gioco a Conti, gli torna bene. Non ci si smarca dalla destra, da questa destra facendo d’improvviso il "civico". Civico di che? Il segnale lo ha mandato chiaro: serve nuovo cemento. Pochi ma chiari messaggi dalla destra, messaggi retrogradi".

Che sindaco sarà Conti?

"Un sindaco di minoranza. Lui rappresenta la metà di quel 56% dei votanti. E questo deve fare riflettere tutti, compresi noi. Deve riflettere anche il Pd e fare, ogni tanto, una dura e seria autocritica. In pochissimi votano. La destra sfrutta il rapporto ad personam tra amministrazione e cittadino. Noi mai lo abbiamo fatto mai lo faremo".

Ed il consiglio comunale? Pisa governabile?

"Sarà peggio dell’altro mandato. La maggioranza è un pulviscolo. I dati parlano chiaro. Sono sette i consiglieri di Fratelli d’Italia, sono sei per la lista di Conti. Poi una spolveratina di Lega, Forza Italia e lista Pesciatini. Quanti contentini dovrà dare Conti? Troppi".

Veniamo al Pd e lista Martinelli. Militanti vi accusano di fare ostruzionismo o peggio di boicottare il centro sinistra, il Pd in particolar modo.

"Ma secondo voi i voti recuperati da Martinelli al ballottaggio dove li ha recuperati? Il Pd deve fare una volta tanto autocritica invece di additare le colpe delle sue clamorose sconfitte, ad altri. Il furbesco trasformismo di Conti gli ha fatto prendere voti anche dal centro sinistra. Il Pd invece, è riuscito a perdere anche a Campi Bisenzio; ha perso battuto da una coalizione di sinistra. Cioè il Pd riesce a perdere proprio contro una coalizione di sinistra nella città del segretario regionale Emiliano Fossi. Su cosa ha perso il Pd? Sul fatto che l’allungamento della pista di Peretola non debba essere fatto. È la nostra battaglia da sempre. Evidentemente, non è quella del Pd".

Che opposizione farete?

"Posso dire con carte alla mano, le carte dell’attività che abbiamo svolto negli ultimi anni che l’opposizione vera l’abbiamo fatta noi e l’abbiamo fatta con coerenza e trasparenza su battaglie enormi come la base a Coltano, come la Darsena Europa, l’ampliamento dell’aeroporto fiorentino, l’emergenza abitativa in una città piena di case con gente senza casa. Ci siamo opposti dentro e fuori il consiglio a questa destra e a tutte le sue politiche. Occorre essere ancora più determinati e capaci di rilanciare un’opposizione a Pisa, nel Paese e in Europa, verso un domani diverso".

Carlo Venturini