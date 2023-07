Vigili urbani Comandante ad interim

Polizia municipale verso due mesi di assenza del comandante. Il 31 luglio cessa infatti l’incarico all’attuale comandante Alberto Messerini. E’ stata nominata ad interim (almeno fino al 30 settembre) dirigente della direzione "polizia municipale - sicurezza urbana" la funzionaria del Comune Cristina Pollegione.

Nelle prossime settimane - si apprende - l’amministrazione procederà ad emanare una selezione pubblica per individuare il nuovo comandante tra i candidati che si presenteranno. Messerini, 59 anni, di Pontedera è stato nominato a fine ottobre 2020 in piena pandemia, succeduto a Michele Stefanelli che aveva guidato la municipale pisana per tre anni.