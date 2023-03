Vie urinarie, amianto killer Sentenza storica a Pisa

di Carlo Baroni "Un lavoro di ricerca su documenti anche degli anni ’5o e ’60 e una lunga battaglia in tribunale, come sempre, perché nell’80% dei casi non si arriva mai ad un riconoscimento del danno senza la causa", dice Ezio Bonanni, difensore del lavoratore e pioniere della difesa delle vittime amianto. Anche in questo caso c’è stato bisogno di arrivare in tribunale. Segnatamente a Pisa, dove il giudice ha condannato l’Inail a riconoscere una rendita per malattia professionale a un 73enne della città, già operaio in vetrerie del posto, il quale, proprio a causa dell’esposizione all’amianto sul luogo di lavoro, nel 2015 ha contratto un carcinoma uroteliale bilaterale ed è stato sottoposto a due interventi chirurgici invalidanti. Nonostante questo, rende noto l’Osservatorio nazionale amianto, l’Inail aveva respinto la sua istanza amministrativa per ottenere la rendita. L’operaio, che dal giugno del 1971 aveva svolto mansioni di magazziniere, attività in cui movimentava materiali in amianto e in eternit, ed ancora dal ‘74 al ‘79, aveva lavorato in siti nei quali l’amianto era interposto tra le strutture metalliche e i manufatti di vetro, si è rivolto così all’Osservatorio nazionale amianto e al suo presidente, l’avvocato Ezio Bonanni che poi lo ha assitito in...