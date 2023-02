Vicopisano, spettacolo dei Grulli Parlanti per l'acquisto di una ambulanza

I Grulli Parlanti

Vicopisano (Pisa), 22 febbraio 2023 - La compagnia dei Grulli Parlanti torna al Teatro di Via Verdi di Vicopisano, il 25 febbraio alle 21:30, dopo il successo di dicembre e la serata a favore del Team Deri SLA, sempre per solidarietà riproponendo il divertente e spassoso spettacolo "Tito Scandaglio, Sfavolati allo sbaraglio", scritto e diretto da Carlo Marianelli. Stavolta l'incasso della serata, l'ingresso è a offerta, sarà devoluto alla Croce Rossa di San Giovanni alla Vena per l'acquisto di una nuova ambulanza. Si tratta di una commedia in due atti, incentrata sulla registrazione di un ipotetico talk show.

SINOSSI - Le vicende sentimentali del conduttore, Tito Scandaglio, fanno da sfondo al susseguirsi delle interviste. Gli ospiti, personaggi del nostro comune bagaglio fiabesco popolare, porteranno con sé il disagio del vivere dopo il “saranno felici e contenti”. Psicologia con la ‘p’ minuscola, morale e giustizia non saranno sufficienti a restituire la serenità alla quale conduttori e ospiti agognano, ma… le commedie finiscono bene!

M.B.