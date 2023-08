Vicopisano ricorda Enrico Del Guasta e i minatori toscani morti a Marcinelle

Martedì 8 agosto, alle 8:10 (l’ora in cui avvenne la tragedia, nel 1956), in occasione della Giornata nazionale del sacrificio dei lavoratori italiani nel mondo, il vicesindaco, con delega alla Memoria, Andrea Taccola, l’assessora Fabiola Franchi, la Consigliera Elena Pardini, la giunta e l’amministrazione celebreranno il ricordo di Enrico Del Guasta (padre di Umberto, titolare del ristorante Chez Mes Amis di San Giovanni alla Vena, promotore dell’evento) e degli altri due minatori toscani morti nella miniera di Bois du Cazier, a Marcinelle, in Belgio: Otello Bugliani e Romano Filippi. Ci saranno interventi dell’assessora regionale alla Memoria, Alessandra Nardini, e del Presidente del Consiglio Regionale della Toscana, Antonio Mazzeo. Parteciperanno alla cerimonia, come sempre, le sezioni di ANPI Vicopisano e ANPI Cascina e il Comitato Provinciale.