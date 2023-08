"Vicopisano: La Rocca di Filippo Brunelleschi Riapre al Pubblico nel Weekend"

La Rocca di Filippo Brunelleschi, nel borgo di Vicopisano, sarà eccezionalmente aperta, nel weekend del 26 e 27 agosto, anche di sabato, dalle 15:30 alle 19, oltreché di domenica, dalle 10 alle 12:30 e dalle 15 alle 19:00.

Grazie alla competenza e alla passione dei volontari e delle volontarie del Gruppo Culturale Ippolito Rosellini, che curano le visite guidate multilingue, la Rocca questa estate e per Ferragosto ha visto crescere, e di molto, i suoi visitatori, provenienti da quasi ogni parte del mondo.

Così sabato e domenica la Rocca, dalla cui sommità si può ammirare un panorama meraviglioso, a 360 gradi, Palazzo Pretorio, le antiche carceri, il museo dei reperti di San Michele alla Verruca e l’archivio storico saranno aperti sia sabato che domenica, in attesa della Festa Medievale di Vicopisano, quando sarà possibile visitarla anche in notturna.

“Ringraziamo il Gruppo Culturale Ippolito Rosellini e il suo presidente, il professor Giovanni Ranieri Fascetti _ dicono il Sindaco Matteo Ferrucci e l’Assessora al Turismo, Fabiola Franchi _ per tutto quello che, da molti anni, fanno per valorizzare, promuovere e far conoscere il capolavoro brunelleschiano. E ringraziamo ancora la Famiglia Fehr, proprietaria del bene, per la disponibilità che dimostrano ogni volta e la continua collaborazione con la nostra Amministrazione. Lo riteniamo un ottimo esempio di sinergia tra pubblico e privato nell’interesse della collettività.”