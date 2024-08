Vicopisano, comunità e memoria, l'appello del sindaco alla cittadinanza

Vicopisano (Pisa), 23 agosto 2024 - “Comunità e Memoria, persone, immagini, luoghi e parole. Da tempo questo importante progetto - dice la consigliera alla Memoria, Angelica Rossi - di condivisione e tutela del nostro patrimonio di storie, ricordi, filmati, fotografie e tanto altro sta andando avanti in una continua sinergia tra amministrazione, associazioni e cittadinanza. Sono stati tanti, pieni di impegno e passione, e dai frutti concreti, gli incontri, per ricostruire e rivivere ciò che eravamo, fino alla presentazione, in un Teatro gremito, il 10 aprile. Il risultato - continua la consigliera Rossi - è sotto gli occhi di tutti e di tutte sul sito www.fototecavicopisano.it. Visitarlo significa fare uno splendido viaggio nel nostro passato, così come guardare le video-interviste pubblicate sul canale YouTube del Comune. Un lavoro lungo e corale, compiuto, nella scorsa consiliatura - aggiunge Rossi - oltreché dal Sindaco Matteo Ferrucci e dalla Giunta, dalla Biblioteca P. Impastato Vicopisano e dall'archivio storico di Vicopisano, da numerose associazioni e dalla cittadinanza.” “Grandissima parte della comunità ha partecipato - afferma il sindaco Ferrucci - e il progetto, che della comunità stessa è espressione, è aperto e in divenire. Attraverso il progetto, infatti, i ricordi personali diventano memoria e la memoria è imprescindibile. Crea coesione, esprime i valori che ci tengono uniti e che sono la base del nostro vivere sociale ed è, al contempo, la bussola per il nostro futuro. Sapere da dove, e da chi, veniamo, conoscere sempre meglio il passato e le evoluzioni dei luoghi offre rilevanti indicazioni, per l'Amministrazione - prosegue Ferrucci - anche su come sviluppare ulteriormente le loro qualità. Essere consapevoli di come si sono evolute le cose negli anni ci aiuta ad andare avanti, in altri progetti e interventi, con rispetto e coerenza. Poter contare su questi ricordi è un omaggio, sentito, ai nostri ‘padri’ e alle nostre ‘madri’, a chi ci ha preceduto, ed è, al tempo stesso, uno stimolo rilevante”. Per l’amministrazione e per la comunità poter avere memoria “concreta”, e un sito, una "casa", dove esprimerla e raccoglierla, è, inoltre, qualcosa che riesce quasi a sconfiggere il tempo e le perdite. “È bello poter dare alle persone - sottolineano Ferrucci e Rossi - strumenti per rivivere situazioni passate, 'incontrando persone' che non sono più con noi, ma che, comunque, sono dentro di noi e che ci hanno dato tanto". Il progetto Comunità e Memoria, come detto, è in costante fiorire e non si ferma. “Ci rivolgiamo ancora a voi, cittadini, associazioni affinché, aprendo cassetti, bauli, cassettoni, solai e soffitte, menti e cuori, collaboriate, anche tramite interviste, a questo progetto che appartiene a tutti, a questo progetto di storie che è la nostra storia!" M.B.