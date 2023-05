Vicopisano Castello in fiore, record di espositori, si avvicina la fiera florovivaistica

Vicopisano (Pisa), 9 maggio 2023 L'undicesima edizione di Vicopisano Castello in Fiore, fiera florovivaistica che trasforma il centro storico del borgo Bandiera Arancione del Touring Club in un giardino a cielo aperto sboccerà in tutta la sua bellezza nel fine settimana del 20 e 21 maggio. EVENTI - Molteplici e vari gli eventi in programma, per tutte le età e ogni declinazione di gusto, sia il sabato che la domenica, spettacoli, concerti, presentazioni, seminari, laboratori, lezioni di gardening, ospiti illustri, iniziative, animazioni e giochi per bambini e bambine, visite guidate ai monumenti storici, brunelleschiani e non, escursioni sul Monte Pisano, mostre d'arte e di artigianato, letture, degustazioni ecc. PARTECIPAZIONE - Questa edizione registra anche un record di associazioni partecipanti, segno di una sempre maggiore vivacità di questo importante tessuto connettivo del territorio, e di espositori, sia come qualità che come varietà di fiori e piante, di ogni genere, sono, infatti, oltre 120. Insomma tutto ciò che è buono, bello e verde sarà a Vicopisano il 20 e il 21 maggio e sarà gratuito. ASSOCIAZIONI - Il Comune di Vicopisano, organizzatore dell'evento in collaborazione con l'associazione ambientale VicoVerde, l'associazione The Thing, che gestisce il Teatro, e Confcommercio Pisa, vuole offrire alla comunità, ai visitatori e ai turisti un borgo ancora più bello, colorato e profumato di fiori, odori di agrumi, di piante aromatiche a ogni angolo. FERRUCCI _ "Come Amministrazione Comunale - dicono il sindaco Matteo Ferrucci e l'assessore al Turismo, Fabiola Franchi - ringraziamo intanto, i principali organizzatori di questa manifestazione che è un autentico gioiello nel nostro cartellone di iniziative, la responsabile dell'Ufficio cultura e turismo, Simona Morani, e il responsabile dell'Ufficio SUAP del Comune, Franco Pacini, i co-organizzatori, Vico Verde, The Thing e Confcommercio Pisa e poi Delca Energy, per l'importante contributo, e tutti coloro che hanno permesso la realizzazione di questa splendida edizione di Castello in Fiore: Mercatino del Collezionismo di Vicopisano, Associazione Festa Medievale Vicopisano, Pro Loco Uliveto Terme, Associazione Déi Camminanti, Circolo ARCI l'Ortaccio, FotoClub Vicopisano, Scuola Opera Cardinale Maffi, Ampliamente Asd, Centro Olistico Sambalà, Club Ippico Rio Bravo, Il Frantoio di Vicopisano, Studio Fotografico Bacci, Fondazione Batini, famiglia Fehr, famiglia Calugi, Renato Raimo, Raffaello Corsi, Gruppo Scout Valdera, Matteo Goretti, Mirko Palazzetti, Massimo Lenzi. Ma sicuramente ci sarà tempo e modo di ampliare i ringraziamenti e di parlare di nuovo di Castello in Fiore, intanto vi aspettiamo il 20 e il 21 maggio!". M.B.