Vicopisano, 24 ottobre 2019 - Decine di carabinieri hanno circondato un edificio a Vicopisano, alle porte di Pisa, all'interno del quale si è barricato dentro un'abitazione un uomo armato. Sul posto vi sono anche i negoziatori dell'Arma che stanno cercando di convincerlo a costituirsi. Non sono ancora i chiari i motivi dell'accaduto. La moglie e la madre dell'uomo sono fuori dall'abitazione.

Secondo alcuni testimoni, l'uomo - un commerciante di Pontedera - avrebbe minacciato con un fucile alcuni passanti prima di barricarsi nell'appartamento dove l'uomo detiene diverse armi da fuoco. Immediato l'allarme ai carabinieri che si sono recarti in forze sul posto e hanno isolato la zona circondando l'immobile e facendo evacuare le persone che vivono nell'edificio.

La strada in cui si trova l'abitazione dell'uomo, viale Diaz, è stata chiusa al traffico e tutta la zona è stata messa in sicurezza con l'intervento dei carabinieri di San Giovanni alla Vena e della compagnia di Pontedera.

Sul posto anche il sindaco Matteo Ferrucci, gli operatori del 118 e la polizia municipale.

All'origine di quanto accaduto un litigio tra parenti dopo che l'uomo, insieme alla moglie, era andato a trovare la madre: il padre è morto da tempo. Le due donne sono riuscite a fuggire. Qualcuno ha parlato anche di due colpi di pistola esplosi anche se per ora non c'è alcun conferma. L'edificio dove si trova l'uomo è circondato e tutta la zona isolata con i carabinieri che tengono a distanza giornalisti e curiosi.

Sul posto arrivata da poco anche l'Aliquota pronto intervento dei carabinieri, il nucleo antiterrorismo impiegato a Pisa nella tutela delle zone a più alto rischio attentati. Sempre in corso i negoziati per convincere l'uomo a consegnarsi spontaneamente alle forze dell'ordine. Intanto è stata sospesa l'erogazione del gas all'abitazione per motivi di sicurezza.

- NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO -