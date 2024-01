Vicolo del Vigna. Danneggiato uno dei quadri

PISA

Inizialmente si è pensato all’azione di un vandalo. Ma la visione delle telecamere del vicolo ha mostrato che in realtà è stato il mezzo di un operatore della nettezza urbana a danneggiare - spaccandolo a metà - uno dei quadretti che si trovano lungo la parete di Scento, il ristorante di vicolo del Vigna, adiacente a piazza delle Vettovaglie. "Chi ha danneggiato il quadro – afferma Luca Bruguier, titolare di Scento – non si è accortoi della scritta “Telecamere in funzione” sul palo che si trova a 10 centimetri dal quadro distrutto. Grazie alle riprese, fatte dalle telecamere nostre e anche da quelle del Comune".. I quadri sono frutto di un’operazione decoro da parte del comitato di zona, che anni fa ha portato avanti questa iniziativa artistica, insieme ad alcuni street artist che hanno realizzato questi dipinti, per riqualificare il vicolo. "Ma la realtà – commenta Bruguier – è che non si riesce a riqualificare questo quartiere, ancora frequentato da gentaglia. Grazie anche al nostro contributo, con le luci, l’illuminazione e l’attività del locale, siamo riusciti a diminuire moltissimo la cattiva frequentazione. Vicolo del Vigna però, così come la zona Vettovaglie, nonostante noi ce la mettiamo tutta per provare a riqualificarlo, resta comunque mal frequentato". Bruguier ha segnalato l’accaduto al comitato di quartiere. Per il momento resta da decidere cosa fare con i cocci del dipinto spaccato. "La prima idea credo sia quella di ricostruire il quadro distrutto, che era, secondo me, uno dei più carini. Ne ignoro il valore, essendo stato realizzato da un artista di strada, ma il problema non è economico bensì morale".