Un investimento da 125mila euro per un futuro punto dedicato alle informazioni turistiche o, addirittura, come presidio della polizia locale. Scatta il via libera all’acquisizione da parte del Comune di Pisa di un fondo in viale Gramsci per un prezzo di 125mila euro. È quanto deciso nei giorni scorsi dal Consiglio Comunale che ha approvato una delibera con la quale il Comune manifesta la volontà di acquisire l’unità immobiliare, esercitando il diritto di preferenza riservato agli enti pubblici statali e locali. La delibera fa seguito ad un atto di indirizzo approvato dalla Giunta nel dicembre scorso. L’obiettivo dell’Amministrazione è quello di consolidare la presenza e l’attività del Comune nell’area, peraltro interessata in questa fase da importanti interventi di riqualificazione.

Il fondo è stato messo in vendita da Ferservizi per conto di Rete Ferroviaria Italiana ed è situato a fianco del PuntoSnai che ospita il presidio della Polizia Municipale. L’unità immobiliare, che è parte del complesso noto come “Palazzina Bracci”, con affaccio diretto sulla Piazza della Stazione, ha destinazione di negozio, ed è attualmente locata con attività di supermarket, per un totale di 82 metri quadrati. Dopo che Ferservizi ha ricevuto un’offerta per l’acquisto dell’immobile per un prezzo di 125mila euro, che ad oggi costituisce il valore di riferimento dell’immobile, come previsto dalla normativa il Comune ha deciso di esercitare un diritto di preferenza all’acquisto per la sua futura destinazione a sede di uffici per losvolgimento di funzioni istituzionali per informazioni turistiche, servizi al cittadino o presidi di polizia locale.