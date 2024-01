Viaggio onirico di McCurry

Al via la grande mostra dedicata a Steve McCurry. Gli Arsenali Repubblicani sono stati aperti al pubblico per svelare oltre 90 capolavori iconici del fotografo statunitense. "Un mostra – ha commentato il sindaco di Pisa, Michele Conti durante la presentazione dell’evento -, che innalza il livello di offerta turistica della città, che vuole ampliarsi e non limitarsi alla sola visita della Torre di Pisa. La cornice degli Arsenali riqualificati è perfetta per ospitare anche importanti artisti internazionali e in simbiosi con il futuro parco della cittadella, i quali lavori sono già iniziati e che finiranno entro il 2026 – ha precisato il primo cittadino -. Quest’area diventerà la seconda piazza più importante della città per eventi culturali". La mostra ripercorre le grandi tematiche e i più incredibili scenari incontrati da McCurry nel corso della sua attività. Il percorso espositivo, composto da 90 scatti perlopiù di dimensione 50x70 cm, vuole essere un viaggio privo di coordinate limitanti, quanto piuttosto un viaggio onirico tra le icone del fotografo. "Siamo molto soddisfatti – ha detto l’assessore alla cultura, Filippo Bedini -, siamo sicuri che dal punto di vista dell’affluenza sarà un grande successo, questa esposizione è la dimostrazione che, quando l’Amministrazione mette a disposizione spazi con una forte capacità attrattiva, si riesce ad avere eventi di rilievo nazionale". Orari di apertura: dal mercoledì al venerdì: 10-13 e 14–19 sabato, domenica e festivi: 10-19 (La biglietteria chiude 30 min. prima). Calendario speciale: 01 gennaio: 14-19; 02 gennaio: 10-13 e 14-19; Pasqua e Pasquetta: 10-19. Biglietteria: intero: 14 euro; ridotto: 12 euro (studenti 18-26 anni, soci Feltrinelli, soci Fai, gruppi min. 10 persone); biglietto famiglia: 12 euro cad. genitori + 10 euro cad. under 18 (minimo 1 adulto e 1 minorenne); ridotto disabili: 10 euro; biglietto scuole: 7 euro (cad.) min. 10 - max. 25 studenti a gruppo + 2 gratuità per insegnanti accompagnatori (fino al grado di scuola superiore); biglietto cortesia: 2 euro accompagnatori di persone diversamente abili e studenti con disabilità in gruppo scolastico; gratuito: under 6, giornalisti con tesserino previa registrazione in biglietteria, guide turistiche con tesserino, insegnanti accompagnatori di classi. Biglietto open: 16 euro.

Enrico Mattia Del Punta