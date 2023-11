Una Pisa che non c’è più e quindi da scoprire. La casa editrice ‘Antiche porte’ rilancia il volume ’Viaggio nella Pisa scomparsa’ scritto da Daniela Stiaffini con l’introduzione della professoressa Gabriella Garzella. Il libro racconta un percorso nella Pisa antica e tra i secoli passati pensanto sia per gli studiosi che per gli appassionati della nostra città. Una ricerca approfondita nei documenti d’archivio racconta le tracce cittadine lasciate dai secoli passati.

"Viaggio nella Pisa scomparsa" racconta storie, curiosità e particolari cesellati dal tempo nelle piazze, strade, palazzi e nei modi di fare in riva all’Arno. Elementi che vediamo spesso camminando per il centro senza però conoscerne l’importanza.

L’interesse raccolto da questa "guida" si traduce in un interesse duraturo e vivo per il volume. Passeggiando nei quartieri di Tramontana (S. Maria e S. Francesco) e Mezzogiorno (S. Antonio e S. Martino)rivivono nelle pagine del testo il prezioso passato coi personaggi e le date che ne hanno scandito l’evolversi fino ai giorni nostri; gli angoli e i tracciati che i secoli ci hanno regalato acquistano una dimensione magica e interessante che rapisce e richiama l’attenzione del lettore.

Lasciandolo orgoglioso della sua presenza in posti vissuti da avi illustri o popolani laboriosi. I palazzi, le chiese, gli spazi si mostrano, nel volume, come l’architetto li aveva progettati e realizzati, nel loro evolversi in altre strutture o negli spazi che occupavano prima di essere demoliti, ma non cancellati nella memoria urbana, osservata dall’autrice con un impegnativo lavoro di ricerca.

"Ho immaginato di camminare nella mia città come se non l’avessi mai vista, leggendone le caratteristiche peculiari svelate dal sorgere di piazze, palazzi, vie – scrive nell’introduzione la professoressa Gabriella Garzella –. Tutto questo per trasmettere al lettore la bellezza e l’amore per Pisa".

Non una guida in senso stretto, ma piuttosto un vademecum ricco di ghiotte informazioni che dimostrano come l’Antica Repubblica marinara, conservi tuttora un tesoro artistico a cielo aperto, meritevole di essere conosciuto e conservato.“Leggendo le pagine del libro il lettore curioso avverte il respiro della Storia".