Viabilità e servizi Parlano i sindaci

Domani alle 18.30 sarà recuperato l’appuntamento conclusivo del Pisa Scotto Festival, annullato a giugno per rispettare il lutto nazionale proclamato per la morte di Silvio Berlusconi. I sindaci del territorio si incontreranno per parlare di prospettive e sviluppo, stimolati dalla giornalista Carlotta Romualdi. Sul Palco Michele Conti (Pisa), Massimiliano Ghimenti (Calci), Sergio Di Maio (San Giuliano Terme), Massimiliano Angori (Vecchiano), Matteo Ferrucci (Vicopisano) e Michelangelo Betti (Cascina). Viabilità, urbanistica, tutela del territorio, politiche dei servizi e società della salute, ma anche il rapporto tra le amministrazioni e università, turismo e sviluppo del brand Terre di Pisa saranno i temi principali al centro del dibattito.

"La formula - spiega Massimo Balzi direttore di produzione del Festival - sarà quella del salotto di confronto tipico della Pisaniana, che quest’anno ha sposato il Pisa Scotto Festival: un confronto che si sviluppa sulla contaminazione di idee pur nella diversità delle provenienze e delle storie di ciascuno. Confermiamo l’obiettivo di rendere il Giardino Scotto un punto di riferimento per i cittadini che hanno modo di trovarsi al centro dell’attualità locale e nazionale, partecipando in maniera diretta allo sviluppo del territorio. Mi auguro che questo sia solo l’inizio di una collaborazione per un format vincente capace di imporsi non solo in città".

L’appuntamento di domani chiude la terza edizione del Festival che, conclude la direttrice artistica Francesca Petrucci, "ha potuto esprimere una continuità con le edizioni precedenti, e anzi ha registrato una crescita nell’offerta dei temi trattati e degli ospiti proposti, che hanno saputo catturare il pubblico, spaziando dalla fisica alla poesia, dall’arte al paesaggio, dallo sport alle degustazioni delle eccellenze del territorio, ma siamo anche orgogliosi di avere creato un legame, una specie di gemellaggio, con Monghidoro, potendo così dare il nostro contributo con una raccolta fondi agli amici dell’Emilia Romagna così duramente colpiti dalle alluvioni".