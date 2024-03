Via Leopolo Pilla. Scippato un anziano

Momenti di paura mercoledì pomeriggio intorno alle 17 in via Leopoldo Pilla, traversa di via Montanelli. Secondo quanto riportato da alcuni testimoni oculari un soggetto straniero, in sella a una bici, ha scippato un anziano che stava passeggiando con la badante. Lo straniero prima ha "studiato" il piano d’azione osservando la sua preda poi ha colpito la badante facendola cadere a terra, quindi ha strattonato l’uomo per rubare la catenina d’oro che portava al collo. Quindi lo scippatore è scappato a piedi verso i binari facendo perdere le proprie tracce. Sul posto sono arrivati i carabinieri che hanno subito scoperto che la bicicletta era provento di furto. Per fortuna non si registrano gravi danni ai due aggrediti.