"Via i manifesti anti aborto"

Dopo Cascina, Lajatico, Peccioli e Pontedera, anche a Pisa arriva la campagna antiabortista dell’associazione Pro Vita e Famiglia, con manifesti affissi in città raffiguranti un feto, accompagnato dalla frase "9 biologi su 10 mi riconoscono come essere umano. E tu?". La comparsa dei manifesti in città ha subito scatenato le polemiche e a chiederne "l’immediata rimozione" è il consigliere comunale di Diritti in Comune, Ciccio Auletta. "Di fronte all’ennesima pretesa dell’associazione ProVita – ha commentato Auletta -, di imporre il proprio messaggio violento e oscurantista nello spazio pubblico, le amministrazioni comunali hanno tuttavia il potere di reagire. Tali attacchi sono espressione di una visione oscurantista che mira ad annullare qualsiasi forma di autodeterminazione delle donne. Pochi giorni fa – spiega il consigliere comunale della sinistra radicale -, l’amministrazione comunale di Firenze ha legittimamente rifiutato all’associazione l’affissione degli stessi manifesti visti a Pisa in base all’articolo 23 comma 4bis del Codice della strada che vieta sulle strade e sui veicoli qualsiasi forma di pubblicità il cui contenuto proponga messaggi sessisti o violenti o stereotipi di genere offensivi o messaggi lesivi del rispetto delle libertà individuali. Stiamo collaborando – conclude Auletta -, attivamente per inviare subito una diffida al Comune di Pisa per far rimuovere tutti i manifesti. Porteremo inoltre nel prossimo consiglio comunale una mozione urgente contro queste campagne di violenza degli antiabortisti".