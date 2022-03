Via di Pratale, lunedì parte il cantiere per la rimozione dei pini

Pisa, 12 marzo 2022 - Parte lunedì 14 marzo il cantiere che porterà al restyling di via di Pratale, con rifacimento dei marciapiedi, dell’asfalto e nuove alberature. La prima parte dei lavori riguarderà la rimozione dei pini in vari punti della strada, secondo un’operazione di rinnovo arboreo che non può essere più rimandata, così come spiega il sindaco Michele Conti: “Come abbiamo annunciato in occasione dell'incontro con le associazioni ambientaliste della città, lunedì parte l'intervento in via di Pratale. Purtroppo siamo costretti a rimuovere in totale 53 pini, che saranno sostituiti da 92 nuove piante di varie essenze. In questa strada la situazione è ormai molto critica e non abbiamo alternative: i pini sono stati piantati negli anni ’30 e i fabbricati sono stati costruiti a ridosso degli alberi, a partire dagli anni ‘50. Attualmente manca lo spazio fisico, i marciapiedi sono impraticabili, i tombini e le fognature sono danneggiate, gli asfalti dissestati. La situazione è pericolosa per i pedoni, soprattutto anziani e disabili e si registrano inoltre numerosi incidenti stradali, con danni ad auto e scooter, a causa delle radici che hanno creato dossi. Gli abitanti del quartiere segnalano da anni l’esigenza di intervenire”.



RIMOZIONE - “L'opera di rimozione dei pini - prosegue il sindaco - terminerà entro la fine di marzo. Successivamente si partirà con il cantiere per il rifacimento dei marciapiedi che durerà circa due mesi e, a conclusione, verrà asfaltata tutta la strada. Per le 92 nuove piante in sostituzione, dobbiamo invece aspettare il periodo idoneo alle piantumazioni, ovvero i mesi di ottobre-novembre. Al termine dei lavori la strada, che rappresenta una delle principali vie di scorrimento del traffico cittadino ma anche il fulcro del quartiere Don Bosco-Pratale, sarà riqualificata nei marciapieidi, negli asfalti e nelle alberature.”



CRONOPROGRAMMA - Questo il cronoprogramma dei lavori e modifiche al traffico. Durante tutta la durata del cantiere, che procederà per stati di avanzamento, sarà applicato il divieto di sosta con rimozione coatta su ambo i lati, per tutta la sua estensione a partire dalle ore 8 del 14 marzo e fino alle ore 20 del 29 marzo e il restringimento di carreggiata nei tratti di volta in volta interessati dai lavori. I lavori partono lunedì 14 e martedì 15 marzo nel primo tratto di via di Pratale, quello compreso tra via Goldoni e la rotatoria Largo Caduti nell’Egeo: in questo tratto di strada tra lunedì e martedì saranno rimossi 18 pini sul lato sinistro. La strada in questo tratto sarà chiusa al traffico veicolare dalle ore 9 di lunedì 14 fino alle ore 20 di martedì 15 marzo. Si prosegue poi mercoledì 16 marzo con la rimozione di 4 pini nel breve tratto compreso tra la rotatoria Largo Caduti nell’Egeo e l’incrocio con via Battelli, tratto che rimarrà chiuso al traffico veicolare dalle ore 8 alle ore 20 di mercoledì 16 marzo. I lavori si spostano nei giorni di giovedì 17, venerdì 18 e sabato 19 marzo nel tratto si strada compreso tra via Battelli e via Montello dove saranno rimossi 16 pini sul lato destro, con chiusura al traffico veicolare dalle ore 8 del di giovedì 17 marzo alle ore 20 di sabato 19 marzo. Infine nella prossima settimana l’ultima parte del cantiere riguarderà il tratto finale di via di Pratale, nei giorni lunedì 21, martedì 22 e mercoledì 23 marzo, nel tratto compreso tra via Montello e via Vittorio Veneto dove saranno rimossi altri 15 pini sul lato destro, con chiusura al traffico veicolare dalle ore 8 di lunedì 21 alle ore 20 di mercoledì 23 marzo. Seguendo lo stato di avanzamento dei lavori, verrà inotre istituito il senso unico alternato a vista in via Ariosto (nel tratto da via Alfieri a via di Pratale), in via Percy Shelley (nel tratto da via Alfieri a via di Pratale), in via Foscolo (nel tratto da via Alfieri a via di Pratale), in via Medaglie d’oro (nel tratto di Montello (nel tratto da via Studiati a via di Pratale).

M.B.