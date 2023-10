Via Derna, lite fra residenti: "Sì, ce l’avete con noi"

"Ci domandiamo perché il Comitato Santa Maria ce l’abbia tanto con noi, visto che ci chiama in causa in quanto ‘portatori di interessi particolari e non generali’. Non è la prima volta che capita". Comincia così la lettera aperta dei residenti di via Derna che difendono la scelta dell’amministrazione di invertire il senso di marcia della strada. Una decisione, ironizzano i residenti di via Derna, "da cui sembrano dipendere i destini del quartiere se non dell’intera città: per chiarezza ricordiamo che la direzione di marcia era da anni, fino al 2020, da via Roma a via Nicola Pisano e ciò aveva creato problemi crescenti di anno in anno per la crescita dei flussi veicolari e la ricerca di parcheggio".

In particolare, spiegano gli abitanti della strada, "molti automobilisti provenienti da Ponte Solferino percorrevano via Derna come scorciatoia per raggiungere via Bonanno, salvo poi pentirsi quando scoprivano quanto lento fosse il transito di via Roma, via Derna, via Pisano, via Risorgimento: la lentezza era dovuta a varie cause concomitanti, tra cui auto in fase di parcheggio che bloccavano il flusso e mezzi anche ingombranti in uscita dall’ospedale Santa Chiara".

In conclusione, osservano i residenti, "molte centinaia di auto ogni giorno percorrevano via Derna e via Pisano rimanendo spesso rallentate se non bloccate, con conseguente concerto di clacson e avvelenamento dell’aria". Poi nel 2020 è arrivata la decisione dell’amministrazione comunale con l’assessore Massimo Dringoli che ha accolto proprio le richieste di inversione del senso di marcia provenienti proprio da chi in quella strada ci abita: "Grazie alla sensibilità e lungimiranza dell’assessore - spiegano i residenti - si osservò immediatamente che di quel provvedimento si giovavano non solo i ‘privilegiati’ abitanti di via Derna ma quelli dell’intera zona. Infatti, venendo a mancare l’illusione della ‘scorciatoia’, molti automobilisti rinunciavano a immettersi in via Roma da Ponte Solferino e i flussi si ridussero notevolmente con miglioramento della qualità dell’aria e degli stessi tempi di percorrenza. Questo beneficio compensava ampiamente l’allungamento del percorso delle auto in uscita da via Derna, che sembra essere la motivazione ‘ecologica’ del Comitato Santa Maria contro di noi".

Infine, i residente di Via Derna riservano un’ultima stoccata al Comitato Santa Maria: "Sulla proposta di istituire parcheggi ‘provvisori’ in piazza dei Cavalieri e piazza Dante (si salverebbe la Piazza dei Miracoli, fortunatamente), preferiamo tacere".