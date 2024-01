Via dei Mille si fa bella. Come cambia la viabilità

Da lunedì prossimo e fino al 15 maggio via dei Mille rimarrà chiusa al traffico veicolare e verrà predisposto il percorso protetto per il transito pedonale. La viabilità alternativa da piazza Cavalieri vedrà il transito dei veicoli deviato nel percorso che passa sotto l’Arco del Gualandi, via Dalmazia, via Martiri, via Capponi, via Don Gaetano Boschi, piazza Cavallotti e via Santa Maria. Lo rende noto il Comune precisando che "l’intervento di riqualificazione ha l’obiettivo di migliorare l’accessibilità e la pavimentazione dell’asse pedonale, grazie al rifacimento dei lastricati in pietra arenaria e alla creazione di aree ben definite per la circolazione veicolare e aree per il passaggio pedonale, in maniera tale da mettere in sicurezza le utenze deboli e abbattere le barriere architettoniche presenti". I lavori sono eseguiti dal Consorzio Stabile Poliedro di Parma: saranno realizzati lastricati in pietra arenaria in via dei Mille, via Corsica e piazza Buonamici per una superficie complessiva di circa 2.500 metri quadrati. È prevista anche l’installazione del percorso Loges per disabili visivi in corrispondenza delle intersezioni stradali per permettere una migliore accessibilità e fruibilità dell’area. Le lavorazioni riguardano anche il tratto stradale di fronte a piazza Cavallotti, che allo stato attuale presenta una pavimentazione in lastricato che risulta ammalorata e sconnessa e l’adeguamento della fognatura bianca in muratura esistente e la predisposizione dell’impianto elettrico e d’illuminazione. Nel quartiere di San Francesco proseguono invece i lavori in via Coccapani, eseguiti da Pisamo che si concluderanno nelle prossime settimane: la spesa è di 270.253 mila euro per smontare la pavimentazione precedente, fortemente ammalorata, andando a recuperare e stoccare quanto possibile, raccordare i livelli, ripristinare il sottofondo, rifare i collegamenti dei pozzetti e delle griglie, per ottimizzare la raccolta delle acque piovane, che provocavano in zona frequenti ristagni e conseguente disagi per i residenti.

La pietra scelta per il rifacimento della lastricatura è un’arenaria di 8 centimetri, con una finitura fiammata e, assicura Pisamo, "una bel ritorno estetico e funzionale: una volta completato questo intervento il cantiere si sposterà in via Carmignani, via Berlinghieri e via Vernagalli, dove si procederà con la lastricatura".