"Via dal bando Maeci". Dottorandi e ricercatori di Scienze Politiche rilanciano la richiesta

di Gabriele Masiero

PISA

Dopo l’Università di Torino e la Normale, anche 25 dottorandi e assegnisti di ricerca del dipartimento di Scienze politiche dell’università di Pisa chiedono all’Italia di ritirare il bando Maeci di cooperazione internazionale con Israele per dire no a qualunque forma di ricerca scientifica con applicazioni militari. "Chiediamo di non partecipare al bando Maeci tra Italia e Israele, i cui ambiti di cooperazione previsti dall’Accordo di cooperazione industriale, scientifica e tecnologica riguardano lo sviluppo di tecnologie dual use, ovvero applicabili in ambito militare". Così Paola Imperatore, una delle firmatarie del documento, sintetizza la posizione messa nera su bianco da dottorandi e ricercatori che domani aderiranno anche alla giornata di sciopero nazionale del comparto universitario indetta da Usb Università e Cnr. La richiesta si fonda anche sul fatto che l’Università di Pisa ha "numerose relazioni con aziende produttrici di sistemi d’arma e/o di sicurezza impiegati anche contro la popolazione palestinese e rapporti di cooperazione con università israeliane che sorgono su territori occupati e che hanno strette relazioni con l’esercito israeliano". Dottorandi e ricercatori chiedono inoltre "all’ateneo e al dipartimento di Scienze politiche l’immediata interruzione e/o l’impegno a non stipulare accordi con altre università (israeliane o di qualsiasi altro paese) o aziende in ambiti di cooperazione dual use, che possono contribuire ad arrecare danno ai civili coinvolti nel conflitto in Palestina o in qualsiasi altro scenario di guerra o oppressione", ma anche che "ateneo e dipartimento si impegnino in tutte le sedi possibili per promuovere ogni forma di collaborazione tra la comunità scientifica e studentesca in Italia e la società civile, palestinese e israeliana, che si oppone all’occupazione militare della striscia di Gaza e dei territori in Cisgiordania, nel rispetto dei principi di libertà ed eguaglianza, in dignità e diritti, di tutti i popoli". "L’università - conclude Paola Imperatore - non deve diventare "uno spazio di legittimazione culturale della guerra, né che fornisca strumenti e conoscenze a servizio di chi investe nel settore bellico, peraltro in un contesto di preoccupante escalation bellica".

Alle richieste replica il rettore Riccardo Zucchi: "A quanto mi risulta nessun docente ha aderito a quel bando, quindi non c’è alcun rischio di partecipare ad attività scientifiche della filiera bellica men che meno l’Università di Pisa ha collaborazioni in atto con atenei israeliani che insistono su territori occupati. Resto tuttavia convinto che le università non debbano boicottare nessuno e continuino a essere luoghi di confronti e che costruiscono ponti anziché muri e ribadisco che già lo scorso Senato accademico ha deliberato l’attivazione di corridoi umanitaria a favore di studio israeliani e palestinesi: chi ci accusa di avere un atteggiamento neutrale si sbaglia, la nostra missione riteniamo sia quella di alimentare un confronto critico senza costruire steccati".