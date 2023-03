Vestiti da capo a piedi con indumenti rubati. Doppia denuncia

Lui aveva rubato i pantaloncini del Pisa e diverse maglie sportive. Lei, invece, è stata trovata in possesso di un paio di scarpe ed occhiali di marca, anche questi risultati rubati. Insomma, la coppia era – potenzialmente – vestita da capo a piedi con indumenti e accessori trafugati nei negozi del centro storico. A fermare i due ladri ci ha pensato il reparto Nosu, della polizia municipale. Tutto nasce dal furto di un profumo in Corso Italia che fa scattare l’allarme. Gli agenti si pongono all’inseguimento di due persone e riescono a prendere l’uomo. La donna, invece, si costituirà qualche minuto più tardi. Entrambi sono stati denunciati. Così come denunciata è stato un tunisino che percorreva via Vittorio Emanuele in bicicletta con ancora degli indumenti con l’antitaccheggio. L’uomo fermato dagli agenti aveva rubato tutto all’Ovs di Corso Italia.