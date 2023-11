Vespa velutina. Via un nido. E’ il secondo

Ambiente, neutralizzato un nido di vespa velutina: e’ il secondo nel giro di 10 mesi scoperto in città. Il calabrone asiatico stermina le api ed è una minaccia anche per l’uomo. Un nido del diametro di un metro di vespa velutina - la vespa del sud est asiatico che nel 2004 è penetrata in Europa dalla Cina, si nutre di api ed è aggressiva anche per l’uomo - è stato neutralizzato a Pisa tra via Aldo Moro e via Filzi. L’intervento di neutralizzazione e rimozione è stato eseguito dagli apicoltori Stefano Fenucci e Stefano De Pascale, assieme al professor Antonio Felicioli del Dipartimento di Scienze Veterinarie dell’Università di Pisa ead alcune sue studentesse, e al supporto dalle associazioni AAPT (Associazione apicoltori province toscane) e Toscana Miele che da anni monitorano la presenza della velutina nel territorio pisano. Le operazioni sono state rese possibili grazie al via libera dell’Ufficio Ambiente del Comune di Pisa e al pronto intervento della Polizia Municipale che, in ragione della gravità della presenza della vespa esotica invasiva, ha allertato le abitazioni vicine sul possibile pericolo.

Il nido si trovava a un’altezza di 12 metri su un palazzo tra via Aldo Moro e via Filzi ed è il secondo avvistato e neutralizzato in città in questo anno. Il primo intervento, sempre ad opera degli apicoltori delle associazioni e del professor Felicioli, era avvenuto il 10 gennaio tra via Bargagna e la rotatoria di Cisanello.