Vertici Apes: "E’ solo materiale di copertura"

"Non si tratta del crollo del cappotto bensì di intonaco". Lo dicono i vertici dell’Apes riferendosi al cedimento di martedì pomeriggio di un’intera parete di materiale di copertura della facciata laterale del nuovo edificio di edilizia popolare a Sant’Ermete. E’ la prima precisazione tecnica che viene da Apes perché all’inizio, vista la superficie ed il peso di quanto si era staccato sembrava fosse crollato il cappotto. Romina Cipriani, direttore di Apes, aggiunge che "L’edifico è agibile. Abbiamo mandato subito una ditta per la messa in sicurezza e fare ulteriori accertamenti sullo stato dell’immobile". La presidente di Apes, Chiara Rossi ribadisce: "Il cappotto non ha subito danni. I passi che faremo sono quelli della messa in sicurezza, accertamenti, gara con procedura d’urgenza per il ripristino di quanto danneggiato e oggi stesso ci riuniremo con il nostro legale per individuare le responsabilità".

Sulle responsabilità che non sono da imputarsi alla forte pioggia di martedì, sia la direttrice che la presidente di Apes sembra che abbiano pochi dubbi e cioè "si tratta di un errore della ditta con cui abbiamo già un contenzioso". All’inizio, sembrava che si trattasse del crollo dell’intero cappotto perché al suolo c’era materiale edile imbrigliato in una rete. Chiara Cristiani, responsabile del procedimento, progettista e direttore lavori presso Apes, precisa che "si tratta di una rete da intonaco che serve proprio per una migliore stesura dello stesso sul cappotto che non presenta problematicità anche perché le tassellature sono integre". Rimangono da accertare i motivi di questo crollo che poteva avere conseguenze più gravi. "La pioggia non può aver influito se non in minima parte. Se un lavoro viene fatto a regola d’arte, gli eventuali danni vengono minimizzati e non si manifestano in un vero e proprio crollo": dicono da Apes che ora si sta muovendo anche attraverso i legali. "L’intonaco si è sfogliato ed è venuto giù con la rete. Ciò significa che la ditta ha lavorato male ed è la stessa ditta con cui purtroppo abbiamo già un contenzioso". L’immobile invece che si è "sfogliato" del suo intonaco dà sistemazione a 39 nuclei famigliari ed è stato consegnato meno di due anni fa.

Carlo Venturini