"Verso un rilancio di qualità"

CASCINA

Un Natale ricco di eventi quello che si avvicina per la Città del Teatro di Cascina. Per suggellare un anno di successi, sono state organizzati spettacoli di genere diverso e momenti di socialità e condivisione dedicati a tutta la famiglia. Cira Santoro, nuova direttrice artistica del teatro, insediatasi ad ottobre scorso, ci racconta di un ventaglio di offerte davvero variegato. Quali sono le iniziative per i giorni di festa? Abbiamo pensato di offrire un carnet di tre spettacoli diversi da regalare o regalarsi: "Una poltrona per tre", ad un prezzo speciale, per il periodo natalizio. Tre spettacoli diversi da regalare ad una persona o a tre diverse, utilizzando la stessa poltrona.

Che spettacoli avete pensato per il periodo natalizio?

"Si inizia domani alle 17.30 con la festa di Natale, dedicata ai bambini di Cascina ma anche dei territori limitrofi, che potranno allestire l’albero insieme ai nostri operatori, fare una merenda e riunire così scuole e famiglie. Sabato 23 lo spettacolo gospel, di alto livello, con i Serenity Singers, il cui ricavato in parte andrà a sostenere i familiari del giornalista scomparso pochi giorni fa, Andrea Pardini. Per la sera del 31 abbiamo organizzato una serata con Filippo Caccamo, ‘Capodanno a Teatro’. Un’esperienza nuova quella del genere comico, con la presenza di un famoso e seguitissimo youtuber, che asseconda secondo noi il bisogno di leggerezza che si addice ad una serata come quella di fine anno. Dopo lo spettacolo ci sarà un concertino deidicato all’operetta e all’opera, seguito da un tradizionale brindisi con panettone. E per concludere? Il 7 gennaio abbiamo in serbo una bella chiusura di periodo festivo con uno spettacolo per le famiglie, "Streghe" di Accademia Perduta, uno spettacolo per bambini ispirato all’amatissimo autore per i più piccoli R. Dahl".

Come potrebbe definire questo anno, tracciando un breve bilancio?

"Sono rimasta sorpresa della grande partecipazione di pubblico. Io sono arrivata qui ad ottobre, quindi posso raccontare quello che ho trovato, ereditando dal precedente cda. E’ stato fatto un ottimo lavoro e sono stata davvero molto soddisfatta della risposta del pubblico alle nostre iniziative, credo fermamente ci siano le potenzialità e le basi per un rilancio di qualità e per un riposizionamento del teatro a livello nazionale".

Alessandra Alderigi