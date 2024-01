"Verrà un bel lavoro, ma intanto..."

Tra disagi e aspettative, domani e fino al 15 maggio partono i lavori di riqualificazione di via dei Mille. La strada rimarrà chiusa al traffico veicolare così da permettere l’installazione dei lastricati in pietra arenaria come già fatto in via Corsica e piazza Buonamici. "Le aspettative sono delle migliori – dice Lorenzo Di Luca del Bar Moderno, che però si interroga sul futuro -. Serve un’idea su come strutturare il traffico veicolare. Nella zona non ci sono parcheggi o altre strade alternative. Via dei Mille è l’unico passaggio. Certo sicuramente sarà più bella e più sicura". Nella via, infatti, sono state tante le denunce, anche raccontate sulle nostre pagine, di turisti caduti in terra a causa della strada dissestata. Con i lavori verrà anche realizzata un’area ben definita per la circolazione veicolare, aree per il passaggio pedonale ed è prevista anche l’installazione del percorso Loges per disabili visivi. "Verrà un bel lavoro, ma che facciano presto -, si preoccupa Barbara Marsigli dipendente del negozio di abbigliamento Pink Cherry -. Anche se lasciano la parte pedonale il disagio ci sarà comunque. In ogni caso – aggiunge Marsigli -, se continuano a passare le macchine e i camion il lavoro è inutile, andrebbe chiusa definitivamente al traffico". La riqualificazione andrà ad allacciare definitivamente il percorso già riqualificato di via Santa Maria a piazza dei Cavalieri. "Una delle vetrine più importanti per il turismo – dice Nicoletta De Francesco, dello studio d’arte ‘Barbuti e De Francesco’ -. Abbiamo aperto il 9 settembre scorso, siamo contenti di questo intervento. Anche noi siamo per la pedonalizzazione della via". Un intervento che secondo i commercianti andrà a creare disagi nel periodo di Pasqua dove i turisti iniziano a farsi vedere. In più i lavori riguarderanno anche il tratto stradale di fronte a piazza Cavallotti, dove si trova la bottega d’arte di Daniela Petrucci: "A Pasqua si lavora molto – commenta la commerciante -, sarà un disagio. Potevano fare tutto insieme quando fecero via Santa Maria e piazza Cavallotti, ora si ripetono i lavori, costringendoci a vivere per due volte il disagio di un altro cantiere che allontana i clienti". Anche Petrucci è per la pedonalizzazione, ma in stile romano: "le macchine solo dalle 19 alle 7 – spiega -, così da permettere il carico scarico, a Roma si trovano bene così".

Enrico Mattia Del Punta