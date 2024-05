Verniciatori a spruzzo per un’azienda di Buti

Azienda con sede a Buti ricerca una risorsa con esperienza da adibire a mansioni di verniciatura a spruzzo con uso di vernici liquide per parti di auto e moto. Oltre alla verniciatura sono previste anche attività di preparazione dei particolari grezzi mediante carteggiatura o altre rifiniture, montaggio dei pezzi sulla catena, pulizia e controllo. Si ritengono esperienze attinenti quelle mansioni svolte in ambito di ditte di verniciatura o carrozzerie. Viene offerto un contratto con orario di lavoro full time distribuito su turni a tempo determinato (circa 3 mesi), con possibilità di trasformazione a tempo indeterminato. Altri requisiti richiesti, oltre l’epsperienza nel settore, il possesso della pantente categoria B. Per contatti e per inviare il proprio curriculum: [email protected]. (Fonte Informagiovani Valdera).