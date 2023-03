"Verità per la piccola Alice". Sospettata la babysitter

Simone Giovannozzi e Ilaria Coppola, genitori della piccola Alice, si sono entrambi laureati a Pisa e in Belgio si occupano di ricerca in campo medico

Bimba italiana di sei mesi muore per una caduta in un asilo belga. Ipotesi percosse

Pisa, 4 marzo 2023 – “Tutta la comunità è vicina al dolore dei genitori e dei familiari della piccola Alice. Impossibile trovare le parole giuste per esprimere dolore e vicinanza a chi subisce una perdita così grave. Auspico che venga fatta presto chiarezza sulle cause che hanno condotto al tragico avvenimento". Sono le parole di Giovanni Erroi, sindaco di Carmiano, paese d’origine di Ilaria Coppola, biologa molecolare originaria della cittadina pugliese, ma laureata a Pisa - come il marito, Simone Giovannozzi - mamma della bimba di 6 mesi, morta in Belgio dopo essere stata ricoverata in coma in ospedale, a causa di una misteriosa caduta mentre si trovava in un asilo nido a Kessel-Lo.

Secondo la babysitter cui era stata affidata, infatti, la piccola sarebbe caduta dalle sue braccia su un lettino. Ma il medico legale non ritiene compatibili le lesioni riportate dalla neonata con la dinamica dei fatti raccontata dalla donna, che ora è indagata per aggressione volontaria e percosse. La coppia abita in Belgio da anni, entrambi registrati all’Anagrafe degli italiani all’estero. Ma qui a Pisa, dove entrambi hanno studiato, la notizia ha suscitato profondo dolore e commozione. Tra le prime ad interessarsi della vicenda, l’euoparlamentare della Lega Susanna Ceccardi. Che ha voluto manifestare alla famiglia il suo cordoglio, chiedendo all’autorità belga di fare piena luce sull’accaduto. "La morte di una neonata di soli sei mesi, figlia di ricercatori italiani ed avvenuta nei giorni scorsi in Belgio lascia senza parole – dice Ceccardi – .Voglio esprimere tutto il mio cordoglio e la mia vicinanza alla famiglia di questa piccolina, deceduta, secondo quanto riportato dagli organi di stampa, a causa di una strana e poco chiara vicenda. Mi associo al dolore del padre, pisano, e della madre, anche lei italiana, da anni residenti in Belgio. Come mamma e come Parlamentare Europeo, auspico che l’inchiesta giudiziaria faccia luce su questa tragedia".

I genitori avevano dato l’annuncio della scomparsa della piccola scrivendo su facebook "A. non si sveglierà più. Sono stati i sei mesi più belli della nostra vita e la sua perdita ci lascia una voragine nel cuore. Il babbo e la mamma ti penseranno sempre. Addio piccola mia". Appresa la terribile notizia, alla volta del Belgio sono partiti i nonni materni della bimba, per stare vicino alla figlia e al genero, straziati dal dolore per la perdita della loro primogenita. I funerali della piccola saranno celebrati in Belgio e lì sarà tumulata.