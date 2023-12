Verità e giustizia per Lorenzo Casini, oggi nuovo presidio in piazza

Un presidio in memoria di Lorenzo Casini. Stamani, dalle 9 in piazza Bra a Verona. E ci sarà lei, la signora Elisabetta Casini, pisana (nella foto con il figlio) – nella città della Torre ha vissuto a lungo – che vuole fare luce sulla fine di suo figlio, trovato morto a 22 anni, il 3 gennaio del 2019, nella sua casa ad Albaré di Costermano, in provincia di Verona. Un caso che vede un fascicolo ancora aperto. "Non ho mai creduto al suicidio di mio figlio – scrive la madre – . Diamo voce a Lorenzo che merita ed aspetta giustizia da quasi cinque anni". Durante l’iniziativa sarà fatta una raccolta firme solidale con la famiglia per promuovere la ricerca della verità e della giustizia. Un caso passato già da archiviazioni e duelli in aula. Con la madre che non si dà pace sugli accadimenti di quella notte. Tra tormenti e speranze, mamma Elisabetta non si è mai fermata, solo quando piove: lei raccoglie firme per chiedere che si faccia piena luce su quello che è successo a Lorenzo.