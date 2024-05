Verdi Spettacolo del ’Galilei’

E se la tragedia di "Romeo e Giulietta" diventasse una "cronaca"? Il Carro di Tespi, il laboratorio teatrale del Liceo Classico G. Galilei, compie trent’anni e porta in scena una rielaborazione del classico shakespeariano, con una riflessione sul tema dell’odio. Giulietta e Romeo e la loro morte sono l’emblema delle tante, troppe, vittime sacrificali di una storia intrisa d’odio: l’astio, la faida, la vendetta attraversano la storia di famiglie, di popoli, di culture e religioni.

Il viaggio dei due amanti di Verona toccherà i testi di Maria Wislawa Szymborska, Alda Merini, Albert Camus, Primo Mazzolari, Voltaire, T. S. Eliot e Ndjok Ngama, con interventi musicali a cura di Filippo Arena, Samuele Valente, Jacopo Ronco e Gregorio D’Arezzo, Giacomo Lazzeri, Serena Celati e Emma Scilingo. L’immagine della locandina dello spettacolo è di Elma Luraj. Gli studenti e le studentesse presenteranno il loro spettacolo venerdì 10 maggio, a partire dalle 21 al Teatro Verdi.

Il referente del progetto è il professore Agostino Cerrai, mentre la rappresentazione è stata realizzata con Letizia Giuliani, attrice e insegnante di teatro. "Speriamo di aver fatto un lavoro utile per la diffusione del teatro tra le nuove generazioni", spiega il professore Cerrai.

"In questi trent’anni il Carro di Tespi è stato animato da tanti ragazzi, studenti e studentesse del Liceo: alcuni ne conservano un bellissimo ricordo, per altri è stato un vero e proprio momento di riscatto e realizzazione personale, che magari non riuscivano a trovare in classe. Il teatro è un momento utile per la formazione delle persone e per la loro crescita umana, anche sotto l’aspetto della socializzazione e della comunicazione", conclude.

"Non c’è una vera e propria regia, ma una collaborazione tra me, il professore e i ragazzi per lo sviluppo dello spettacolo: tutti i partecipanti al progetto teatrale ogni anno hanno tante idee e danno il loro contributo. Quest’anno vogliamo inviare un messaggio universale contro ogni forma di odio". I biglietti sono già acquistabili al botteghino del Teatro Verdi e sul sito Viva Ticket, al link: https://www.vivaticket.com/it/Ticket/cronaca-della-tragedia-di-giulietta-e-del-suo-romeo/234608?culture=it-it.

Giulia De Ieso