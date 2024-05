Verde urbano. Quattro passeggiate con guide d’eccezione

Quattro passeggiate per scoprire e tutelare il verde urbano con guide appartenenti al mondo dell’università della ricerca e dell’associazionismo ambientale. I firmatari del manifesto "Il verde non è solo un colore", manifesto che raggiunge ben 850 firme sulla piattaforma "change.org", hanno organizzato quattro passeggiate che vanno da San Michele degli Scalzi, fino a Porta a Lucca e Parco Europa. "In linea con il manifesto – spiegano i firmatari -, si sono organizzati degli incontri pubblici dove invitiamo tutta la cittadinanza per parlare del Verde, pubblico e privato, delle piante, dei luoghi, della coltivazione, e di tutto quello che fa parte della nostra vita in città". Domani alle 21: "Lucciole o lanterne?", passeggiata per parlare delle "oasi di buio" in città. La passeggiata percorrerà il viale delle piagge fino alla Chiesa di San Michele con lo scopo di ascoltare e osservare gli abitanti notturni, osservare la natura all’imbrunire e scoprire se le lucciole frequentano la nostra città. Incontro al bar Salvini. Le guide: Andrea Somma (Lipu) e Marco Giglio (Legambiente). Il 28 maggio alle 17. Prati, alberi, arbusti dell’Area Verde del Cnr. il verde urbano e gli studi scientifici associati per migliorare la qualità della vita. Passeggiata al Cnr per scoprire quali possono essere i benefici del prato non tagliato o e delle specie arboree e arbustive. Guide: Cristiana Sbrana (Cnr Ibba), Andrea Scartazza e Francesca Bretzel (Cnr-Iret). Il 10 giugno alle 18. Il Parco Europa e le altre aree verdi naturali di Cisanello. Incontro al parcheggio della Pubblica assistenza di Cisanello in via Bargagna. Guide: Ugo Macchia (Italia Nostra), Pietro Carrozza (Legambiente). Il 20 giugno alle 18: "Dov’è il verde di Porta a Lucca?". Vediamo come è cambiato il paesaggio dopo il taglio di molti alberi. Passeggiata nelle vie più interessate dai tagli delle grandi alberature. Incontro ai Bagni di Nerone. Guide: Monica Deri (architetto), Fabrizio Cinelli (Destec Unipi).

Carlo Venturini