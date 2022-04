Verde Pisa, strade e piazze invase da fiori e piante. Fine settimana dedicato al florovivaismo

Pisa, 06 aprile 2022. Pisa festeggia l’arrivo della primavera e riempie le sue strade e piazze principali con i colori e i profumi dei fiori. Il prossimo fine settimana (da venerdì 8 a domenica 10 aprile, dalle 10.00 alle 20.00), infatti, si svolgerà la mostra mercato del florovivaismo “Verde Pisa”. Un appuntamento da non perdere per tutti gli appassionati del settore. Saranno oltre ottanta le aziende florovivaistiche provenienti da tutta la Toscana e non solo, che esporranno i loro prodotti, in un percorso che coinvolge il centro della città, da piazza Vittorio Emanuele a Corso Italia, piazza del Carmine, Logge dei Banchi, piazza XX Settembre, Ponte di Mezzo fino a piazza Garibaldi. In programma anche un calendario di appuntamenti ed eventi tra concerti, conferenze e visite guidate alla scoperta delle curiosità cittadine e dei musei pisani. Inaugurazione in programma venerdì 8 aprile alle ore 11.00 in piazza XX Settembre. “Verde Pisa” è organizzato da Alter Ego e Le Piagge Convivio, con il patrocinio del Comune di Pisa e di Regione Toscana, in collaborazione con Confartigianato Imprese Pisa, Cna, Confesercenti Toscana Nord, Orto Museo Botanico di Pisa, delegazione accademica di Pisa “Amici di Massimo Biagi”, ArnoIdea. "Un primo passo - dice Giancarlo Scoppitto, presidente di AlterEgo, organizzatore insieme all’associazione Le Piagge Convivio - verso quel ritorno a una normalità che per Pisa significa eventi ed iniziative in grado di attirare l’attenzione di un pubblico variegato oltre che dei turisti che tornano ad affollare le vie e le piazze della città. Verde Pisa vuol essere un saluto a una nuova stagione che, ci auguriamo, allontani i pericoli e le paure che in questi interminabili mesi hanno accompagnato le nostre giornate". In esposizione i settori dedicati all’arredo e progettazione giardini, ambiente ed energie rinnovabili, fioriture in vaso e recisi, piante grasse, piante ornamentali ...