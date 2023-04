Verde Pisa, ed è subito boom Bagno di folla nella città in fiore

Un tripudio di colori, una poesia di profumi, una cornice mozzafiato. E’ già boom di presenze per ‘Verde Pisa’, la mostra mercato del florovivaismo allestita lungo l’asse pedonale del centro e che quest’anno veste di primavera la città in coincidenza con i giorni di Pasqua e Pasquetta. Oltre130 gli espositori accorsi da tutta Italia (già da ieri per il taglio del nastro) per partecipare alla manifestazione nel salotto ‘buono’ di Pisa: da piazza Vittorio Emanuele II, passando per Corso Italia e Ponte di Mezzo fino a piazza Garibaldi. Punto di forza di questa edizione è la presenza di piante e fiori particolari, tra cui viole e camelie rare, rododendri di origine tropicale, piante carnivore, orchidee ibride e botaniche e una miriade di piante officinali, aromatiche e agrumi. Oltre ad un nuovo settore legato al tema dei profumi, del relax e dello star bene con la presenza di aziende e operatori selezionati del benessere psico-fisico e dell’olistica. Il Ponte di Mezzo è un giardino fiorito sospeso sull’acqua, un elemento legato ad una ‘chicca’ portata da Forlì-Cesena: l’alga palla.

"La sua origine è giapponese – spiega la vivaista Dunia Karama dell’azienda ‘Il filo verde’–, dove questa pianta è considerata un portafortuna, simbolo di amore, amicizia e prosperità. E’ una pianta particolare, ma sta riscuotendo grande successo". Nella parte di Mezzogiorno, Ilaria Grossi (azienda Davide Grossi) è al suo secondo anno di ‘Verde Pisa’. "Dopo la grande rivelazione dell’anno scorso, in cui i numeri delle presenze di pubblico sono stati molto alti, siamo tornati", racconta immersa tra vasi e vasetti artigianali e meravigliosi esemplari di erba miseria. Poco più avanti, sempre in piazza XX Settembre, uno stand dedicato esclusivamente alle piante carnivore provenienti dagli Stati Uniti d’America "una collezione nata dalla grande passione di mio figlio Roberto", spiega Tiziano Restelli.

Tra le specie più particolari esposte, "la pianta Dionea Mascipula che Charles Darwin definì ‘una delle più meravigliose al mondo’". A Tramontana, invece, grande attrazione in piazza Garibaldi per le piante d’aria del vivaio di Leonardo Campinoti. "La Tillandsia non ha radici - spiega Giada dell’Omodarme - ma assorbe il nutrimento tramite l’umidità dell’aria". Specie rare e spettacolari che rendono questa manifestazione ancor più eccezionale.

Ilaria Vallerini