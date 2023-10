Ventenne ubriaco alla guida si scontra con un’ambulanza

Ubriaco al volante si scontra con un’ambulanza. Tasso alcolico oltre 2: denuncia e ritiro della patente.

L’emergenza in piena notte. L’equipaggio di bordo raccoglie la chiamata della centrale del 118, una persona ha bisogno di essere soccorsa nella propria abitazione. I sanitari partono sull’ambilanza e si dirigono verso l’indirizzo inficato, ma, durante il viaggio, qualcosa li ferma. Uno scontro. Un 20enne, da poco ha preso la patente, sta rientrando al suo domicilio dopo una festa. Ha bevuto, ricostruirà poi la polizia di Stato. All’altezza del Ponte della Fortezza con la sua auto si scontra frontalmente con l’ambulanza della Misericordia di Pisa, I cui volontari stanno viaggiando con la sirena accesa per precipitarsi sul paziente, lo devono portare in ospedale con urgenza. Un impatto frontale.

È a quel punto che intervengono gli agenti della polizia stradale della questura. Scattano tutti i controlli di routine. All’alcol test il giovane risulta avere un tasso superiore a 2. Lo staff sanitario per fortuna sta bene, ha solo qualche contusione. E, sempre per fortuna, non c’era ancora il paziente all’interno del mezzo di soccorso. Per il 20enne, che è stato subito bloccato, è scattata la denuncia e il ritiro della patente. Sono stati chiamati e sono arrivati i parenti ai quali è stato consegnato. Poco prima aveva urtato anche il cordolo sul lungarno, danneggiando la ruota del suo veicolo perdendo poi in seguito il controllo. Fermo pure per la sua vettura, dunque. Mentre per soccorrere la persona che aveva chiesto aiuto in casa è stato necessario l’arrivo di una seconda ambulanza.

A.C.