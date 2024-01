Venerdì è l’ultimo giorno per le richieste in Regione

Scade venerdì 19 gennaio il termine ultimo per la presentazione delle domande al fine di ottenere il contributo della Regione Toscana destinato alle famiglie e alle imprese colpite dalle due mareggiate che hanno flagellato il litorale pisano lo scorso novembre e dicembre. A sottolinearlo è il commissario per l’emergenza e governatore toscano, Eugenio Giani, il quale, con un appello, rammenta alle famiglie evacuate la possibilità di accedere al contributo per l’autonoma sistemazione.

Al momento, da Pisa, per il contributo per l’autonoma sistemazione, sono state presentate solo 3 domande, a fronte delle 320 pervenute da tutta la regione, e concentrate principalmente nell’area più colpita del comune di Campi Bisenzio (Firenze). Dopo la mareggiata del 3 novembre, invece a Marina di Pisa furono almeno 6 le abitazioni evacuate situate in via Curzolari, via Tullio Crosio e via Barbolani.

Nella medesima data, scadrà anche la raccolta delle domande rivolte a imprese e famiglie che hanno subito danni alle abitazioni e/o ai locali aziendali. La Regione Toscana ha stanziato 37 milioni di euro per questo tipo di risarcimento. La compilazione delle domande è possibile tramite la procedura online sul portale della Regione Toscana, gestito da Sviluppo Toscana, all’indirizzo: https://bandi.sviluppo.toscana.it/emergenze/. Successivamente, si prevede l’arrivo dei ristori destinati ai danneggiati, i quali saranno stabiliti dal commissario per la ricostruzione designato dal governo. Giani sottolinea che l’ottenimento del contributo regionale non esclude in alcun modo i cittadini dal risarcimento fornito dalla protezione civile nazionale, con fondi statali, attraverso il commissario alla ricostruzione. Enrico Mattia Del Punta