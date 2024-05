Venerdì 17 maggio ultimo appuntamento a Vecchiano per ciclo conferenze "Democrazia con"

Vecchiano (Pisa), 16 maggio 2024 – Appuntamento conclusivo per il ciclo di conferenze sul valore della Democrazia, nel comune di Vecchiano: è questa l’iniziativa messa a punto dalla Sezione Anpi del Comune di Vecchiano, in collaborazione con il Comune vecchianese e Unicoop Firenze. L'ultimo appuntamento in programma è per venerdì 17 maggio alle 17.30 in Sala Consiliare a Vecchiano, dal titolo “La Democrazia autoritaria e populistica. Sui cambiamenti della sfera pubblica", con intervento del professor Michele Battini dell’Università di Pisa. L’evento vedrà l’introduzione dell'Avvocata Renata Rindondelli di Anpi Vecchiano, e i saluti di Piero Lomi di Unicoop Firenze, Presidente Sezione Soci Valdiserchio Versilia. Ad aprire l’iniziativa i saluti istituzionali del Sindaco Massimiliano Angori e dell’Assessore alla Cultura Lorenzo Del Zoppo. Conclusioni a cura del Presidente Anpi Provinciale Pisa Bruno Possenti. "In un momento storico in cui il nostro pianeta è vessato da conflitti che mettono in crisi i principi democratici, insieme ai fondamentali diritti umani, ci è parso importante organizzare delle occasioni di riflessione, insieme ad autorevoli studiosi, per indagare il ruolo delle nostre istituzioni per riaffermare con forza, anche nelle azioni quotidiane, il valore inestimabile della democrazia, anche alla luce degli ultimi fatti drammatici che stanno investendo il nostro pianeta, come, da ultima, la crisi nel vicino MedioOriente. E inoltre, come ribadito anche durante le ultime celebrazioni per la Festa della Liberazione, è fondamentale recuperare anche una dimensione di giustizia sociale ancorata ai valori democratici della nostra Costituzione" spiega il sindaco Massimiliano Angori. "Riteniamo che il ciclo di conferenze sia stato, in tutte le sue parti, una importante occasione per fare il punto sul valore dei principi democratici all'interno di una società che corre dietro al progresso, tecnologico e scientifico, come è giusto che sia, ma che troppo spesso si dimentica della necessità costante di riaffermare e rispettare i diritti umani, alla base di ogni pacifica convivenza tra popoli e indispensabili per contrastare ogni tipo di totalitarismo. Nel nostro piccolo, riteniamo sia stato un contributo importante grazie alla collaborazione con Anpi Pisa e Vecchiano e Unicoop Firenze Sezione Versilia ValdiSerchio. Una esperienza anche dalla forte valenza culturale, vista la presenza di relatori di tutto riguardo. Un ringraziamento a tutti e a tutte dunque, con il proposito di proseguire su questi percorsi, che rappresentano un bene comune per tutta la collettività", aggiunge l'assessore alla Cultura Lorenzo Del Zoppo.

M.B.