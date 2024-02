Vendono alcolici dopo la mezzanotte. Stangati i titolari di quattro locali

Contrasto alla malamovida, pugno duro della task force messa in campo nel fine settimana dalla polizia municipale, anche per dare una risposta concreta alle numerose segnalazioni dei residenti che lamentano il mancato rispetto delle più elementari regole che i pubblici esercizi dovrebbero rispettare: dall’orario di chiusura fino alla vendita di alcolici dopo la mezzanotte, solo per citarne alcune. La polizia municipale, con donne e uomini sia in borghese che in uniforme, è stata impegnata tutta la notte nel cuore della movida cittadina, controllando diversi esercizi commerciali e di somministrazione con l’intento di far comprendere che le esigenze delle molteplici attività economiche del centro storico vanno conciliate con quelle dei residenti. In quattro locali si continuava a vendere birre in piena notte, quando invece dovrebbero interrompere la vendita degli alcolici alla mezzanotte. Un gioco da ragazzi per gli agenti “in borghese”, appostatii, in sequenza, all’esterno di ognuno di questi locali, fin quando non hanno visto uscire giovani con le birre in mano. Gli agenti si sono qualificati, hanno identificato i clienti, contestando poi la violazione accertata ai titolari degli esercizi commerciali. Questi ultimi non hanno potuto far altro che ritirare un pesantissimo verbale, dell’importo di poco meno di 7 mila euro. In caso di violazione reiterata (due volte in un biennio), l’esercente rischia la chiusura da 7 a 30 giorni. Durante i pattugliamenti in notturna, gli agenti della Municipale hanno quindi sorpreso due locali ancora aperti dopo le 2. Una specifica ordinanza sindacale prevede che il venerdì ed il sabato i locali chiudano alle 2 con un piccolo comporto di mezz’ora per le pulizie. Un paio di gestori hanno invece visto bene di continuare tranquillamente a somministrare ai tavoli, sperando che la Polizia Municipale fosse impegnata altrove… ma sono stati sfortunati. Non è tanto il valore pecuniario della sanzione che in questo caso deve preoccupare i gestori, appena 100 euro, quanto la sanzione accessoria della chiusura fino a 15 giorni in caso di recidiva. Dal Comando di via Battisti fanno sapere che i controlli nei weekend continuano, ringraziando i cittadini pisani per le segnalazioni.