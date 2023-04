Venditore discriminato L’abbraccio a Njang

Il grande abbraccio a Njang che giovedì nel primissimo pomeriggio è stato accusato dalla turista di passaggio di averle rubato la borsetta. Borsa che, dopo insistenze, è stata invece ritrovata proprio addosso alla signora. Il venditore ambulante, da tempo in Itlia, conosciuto dai clienti e dal titolare del bar Enrico sull’Aurelia, Enrico Guardati, a lungo presidente Fipe Confcommercio Pisa, che lo hanno difeso, ha respinto da subito tutte le accuse. "Chiamate i carabinieri", ripeteva la giovane che sosteneva che l’uomo le avesse rubato la borsa non si capisce bene né come né quando. "Sì, fateli arrivare", ha ribattutto Njang, certo di non aver fatto nulla. "Sono io, adesso, che voglio che vengano qui". Enrico, nel frattempo, ha fatto arrivare un poliziotto in pensione. E il caso si è risolto anche se la donna è scappata e Njang è rimasto affranto, consolato, appunto, dal proprietario e dai clienti.

Nella foto, scattata ieri, giorno della vigilia di Pasqua e della solidarietà portata di persona dai suoi connazionali, si vedono Daniela Merlo con Enrico Guardati, Ibrahima Dieng, vicepresidente e Mbaye Ndiouck, presidente della Comunità senegalese a Pisa.

"I nostri clienti fanno a gara a offrirgli la colazione – afferma Guardati – E’ una persona buona e non merita accuse simili". Njang vende piccoli oggetti spesso all’esterno dello storico esercizio pubblico. "E’ stato triste – commenta Dieng – ma al tempo stesso ha sentito la vicinanza di tante persone. E bisogna andare avanti. Dispiace perché è stato giudicato solo per il colore della pelle, per il lavoro che fa. Non dovrebbe succedere, ma è ben considerato dal titolare e da chi frequenta il bar e questo è importante".

A. C.