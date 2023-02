Vendite in rete: se l’acquirente è un truffatore Barche, auto e trattori, attenzione ai pagamenti

di Antonia Casini

Non importa l’oggetto che dovrebbe essere acquistato, il punto è il pagamento. Una valanga di truffe sul web anche a Pisa che partono da annunci di merce messa sui siti anche sicuri. Il problema è come avviene poi il pagamento. Barche, auto, trattorini, i pisani pubblicizzano di tutto sul web. Trovando acquirenti disposti a chiudere subito. L’articolo va bene, il prezzo è concordato. Insomma, l’affare sembra andare a buon fine, ma l’inghippo arriva al momento del saldo. O sopraggiunge la richiesta di tasse da una sedicente banca, tasse che in realtà non esistono. Una volta pagata la cifra, il compratore svanisce. Oppure, molto diffuso, si propone di pagare con il metodo della ricarica su una carta. Peccato, però, che il codice dato, poi, sia finalizzato al prelievo dalla carta. Insomna, anziché avere i soldi, vengono tolti.

L’esempio del trattore del valore di 3-4mila euro. Si chiedono anche 1.550 -2mila euro per bloccare la compravendita. Una volta pagati, fine. L’altro si dilegua, al numero dato non risponde più nessuno, agli altri contatti idem. Stessa cosa per motorini, scii e altri articoli. La polizia postale ha raccolto tanti casi. La raccomandazione degli agenti specializzati è: se non conosco il metodo di riscossione, non lo devo usare. Inoltre, con il bancomat si può solo pagare, se qualcuno parla di ricarica significa che si sta ricaricando l’altro, l’acquirente. Consegnare il materiale solo all’arrivo del bonifico sul conto. Oppure la consegna può avvenire di persona stando attenti però a evitare luoghi isolati e a presentarsi sul posto da soli.

Sul sito della polposta https:www.commissariatodips.it si consigliano "alcune accortezze". "I siti dediti al commercio elettronico utilizzano protocolli di sicurezza che permettono di identificare l’utente (il più diffuso è il Secure Socket Layer – SSL), e impediscono l’accesso, casuale e non, ad altri utenti. A tal proposito basta verificare se durante la transazione in basso a destra della finestra compare un’icona con un lucchetto che sta a significare che in quel momento la connessione è sicura"; "evitare di fornire troppe informazioni personali o relative al proprio conto corrente all’interno di un sito, le transazioni per andare a buon fine necessitano solamente del numero della carta di credito e relativa scadenza".

Inoltre, "fare uso delle varie soluzioni di home banking, messe a disposizione dalle banche, per controllare quasi in tempo reale il proprio estratto conto, così da bloccare tempestivamente la carta qualora si disconoscessero delle spese addebitate". "Verificare con attenzione gli estratti conto segnalando immediatamente alla società emittente ogni transazione sconosciuta".