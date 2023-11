Vendita alcolici nei market. Accolto il ricorso del gestore

Stop a due ordinanze del Comune, dell’11 e 20 ottobre, emesse per regolare la vendita di alcolici in città. Il Tar di Firenze ha accolto la richiesta di sospensiva presentata dal titolare di un minimarket e ha fissato l’udienza di merito al prossimo 15 febbraio. Le due ordinanze erano state emesse per contrastare la malamovida in centro storico e, una in particolare, per "sperimentare il divieto di vendita per asporto di bevande alcoliche e superalcoliche nei minimarket, negli esercizi di vicinato e nei distributori automatici" nell’area della stazione centrale. Secondo il giudice del Tar, Riccardo Giani, il ricorso presentato dal gestore del minimarket è da accogliere perché quella deciso dal sindaco Michele Conti sarebbe una misura sproporzionata (sei mesi di stop alla vendita di alcolici e per l’intera giornata) che rischia di pregiudicare l’attività commerciale procurando un considerevole danno economico alla stessa. "La sospensione delle due ordinanze decisa dal Tar - commenta il capogruppo del Pd, Matteo Trapani - è una decisione del giudice amministrativo molto dura. Lo abbiamo detto più volte che il caos amministrativo che questa giunta ha causato ha avuto delle ripercussioni sulla stessa legittimità degli atti. Ci troviamo di fronte a un atto che il Tar sospende riconoscendone profili di sproporzionalità". Secondo Trapani, "questa ordinanza, pensata e scritta male, produce effetti discriminatori e denota come questa maggioranza stia gestendo in modo superficiale numerose questioni. Le criticità della sicurezza e della vivibilità in zona stazione si sono addirittura aggravate negli ultimi mesi".

Gab. Mas.