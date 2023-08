Vede il ladro a Marina di Pisa: preso dopo l'allarme

La città pian piano si svuota e anche i malviventi si spostano sul Litorale dove nelle ultime settimane si sta registrando un aumento di furti nelle abitazioni e sulle auto lasciate in sosta. Ma l’altra notte il colpo non è andato a segno grazie all’azione delle volanti della polizia, intervenute sulla segnalazione di furto in atto su una macchina parcheggiata.

Ad allertare la centrale operativa della questura, una residente che, dalla finestra di casa, ha notato un uomo che stava rovistando dentro la sua auto. Acquisita la descrizione del soggetto, la centrale operativa ha diramato la segnalazione alle volanti di zona, che lo intercettavano in via Arnino. L’uomo, un giovane della Guinea, è stato quindi denunciato per furto e messo a disposizione dell’Ufficio immigrazione per essere espulso dal territorio nazionale.