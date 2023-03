Varato il progetto Sant’Ermete 33 alloggi popolari incompiuti "A settembre partono i lavori"

Via libera della giunta Conti al progetto esecutivo per il completamento dell’edificio ERP da 33 alloggi a Sant’Ermete. Un intervento da 4,2 milioni di euro per cui nei prossimi giorni Apes avvierà la procedura pubblica per l’affidamento, con inizio lavori previsto a settembre 2023, e durata stimata di 18 mesi.

"Quando ho ricevuto la delega ai Grandi interventi ERP – dichiara l’assessore Raffaele Latrofa – ho trovato una situazione molto complicata, con la palazzina di 33 alloggi che era stata abbandonata dalla ditta costruttrice che si era aggiudicata l’appalto, con conseguente risoluzione del contratto, e con dei vincoli regionali che non consentivano di poter procedere con un nuovo cantiere per concludere i lavori. Abbiamo avviato un tavolo di lavoro tra Comune, Apes e Regione, in particolare con l’assessore Spinelli, con la nuova legge regionale che dà la possibiltà di aumentare il costo al metro quadro, nel frattempo era lievitato a causa della guerra, e di poter far ripartire il cantiere per completare i 33 alloggi entro la primavera del 2025".

"L’altro aspetto sul quale ho lavorato in questi mesi – prosegue Latrofa – è la revisione del masterplan per la riqualificazione degli edifici popolari dell’intero quartiere. Il nuovo progetto complessivo prevede la riqualificazione dei fabbricati esistenti, che non saranno più demoliti, con un miglioramento architettonico e migliore qualità dell’abitare per le persone a cui saranno assegnati gli alloggi. Si tratta di un’idea che ho proposto personalmente e che è piaciuto molto sia ad Apes che alla Regione".

I 33 alloggi che saranno completati sono tutti dotati di doppio affaccio, hanno zone giorno superiori ai 20,00 mq, camere matrimoniali superiori ai 14 mq e camere singole superiori ai 9 mq, sono tutti dotati di loggia esterna o terrazzo e di cantina pertinenziale al piano interrato ed accessibile da scala o ascensore condominiali. A piano terra c’è una sala polifunzionale a servizio delle residenze e del quartiere, di 39,15 mq. Gli spazi comuni condominiali, inclusa la sala polifunzionale, sono tutti accessibili ai disabili. Come richiesto dalle norme, il 5% degli alloggi sarà totalmente accessibile ai disabili e due alloggi su 33 saranno dotati di bagno già predisposto per disabili. Al piano interrato, oltre alle 33 cantine di pertinenza degli alloggi, verrà realizzato un locale autoclavi".