Vandalizzata la panchina dei pro-vita

"Non c’è pace per la panchina verde, icona del diritto alla vita dei nascituri e giusto riconoscimento per quanti – volontari del Centro di aiuto alla vita e di altre associazioni pro-life - danno un sostegno alledonne fragili, che si trovano in precarie condizioni economiche e che stanno aspettando un bambino, soprattutto nella prima fase quando per condizioni economiche, psicologiche o relazionali "sono in dubbio se respingere la vita nascente".

La "panchina per la vita" sul viale delle Piagge,

infatti è stata vandalizzata".

A comunicarlo, sul proprio profilo facebook, è la stessa dell’associazione antiabortista, che imputa la scritta al movimento "Non una di meno". Sullo schienale della panchina, infatti, è comparsa la scritta "Nudm: per l’aborto libero, sicuro, gratis" e il rimando ad un corteo in programma i prossimo 6 maggio. "Già durante la inaugurazione della panchina – proseguono dal Centro di Aiuto alla Vita – lo scorso 24 marzo, una trentina di persone, convocate dall’associazione ‘Non una di meno’ avevano manifestato durante la cerimonia di taglio del nastro, esponendo le ragioni del dissenso e provocando in più occasioni gli organizzatori della manifestazione".

"Una carrozzina piena di fiori posta a fianco della panchina,– a supporto del ‘messaggio’ che voleva accompagnare l’iniziativa, – spiegano ancora – era stata trovata poche ore dopo in altra zona del parco urbano, svuotata dei fiori e ricoperta di cartelli che richiamavano il diritto all’aborto".