Vandali al parco E i genitori ripuliscono

Vandali in azione al parchino nuovo di piazza Deledda". Inaugurato a fine dicembre, con giochi inclusivi e davanti a decine e decine di bambini festosi, nei giorni scorsi sono apparsi disegni volgari e scritte nell’area frequentata quotidianamente da tantissime famiglie. Non solo: con una sassata è stata spaccata la vetrinetta a copertura della casina dei libri. "Gesti incivili che non fermeranno la nostra azione di riqualificazione dei parchi cittadini", spiegano il sindaco Michelangelo Betti e il vicesindaco Cristiano Masi. Domenica alcuni genitori hanno ripulito l’area da scritte e disegni vergognosi". Saranno visionate le telecamere per prendere poi eventualmente provvedimenti.