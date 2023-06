Valgraziosa tricolore con Beatrice Bertolini

C’è tanta Toscana e c’è la Valgraziosa protagonista dei Campionati Italiani juniores sulla pista bergamasca di Dalmine, soprattutto nel torneo della velocità e tra le brillanti protagoniste la pisana di Calci, Beatrice Bertolini. Dopo aver conquistato con le compagne di squadra Tasciotti e Meucci la medaglia di bronzo nella velocità a squadre nella prima giornata della rassegna tricolore, Beatrice Bertolini ha conquistato la maglia tricolore nella velocità superando nella finale Vittoria Grassi mentre terza è giunta Carola Ratti. Beatrice non è nuova alla maglia tricolore avendo conquistato nel 2021 la maglia tricolore nella cronosquadre allieve, mentre ancora prima aveva vinto il titolo su pista da esordiente. Iniziò nel ciclismo assieme alla sorella maggiore Matilde (il babbo Daniele era ed è un appassionato) con la Butese, e per lei arrivarono da giovanissima i primi successi, per continuare più avanti ad essere protagonista e vincente come esordiente e allieva. Ragazza solare, bella e brava, continua ad essere protagonista tra le juniores con la maglia della Conscio Pedale del Sile, spronata e sostenuta dalla mamma Daniela e dal babbo Daniele, che abbiamo visto sulla pista di Firenze nella riunione prima dei tricolori in ottima condizione, e la conferma è arrivata nel vittorioso Campionato Italiano in Lombardia.

Antonio Mannori